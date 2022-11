Nach der zweijährigen coronabedingten Unterbrechung findet am Sonntag (20.11.) wieder der Kathreinmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag in Weiden statt.

Die Ladengeschäfte haben zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Die verschiedenen Marktstände am Oberen und Unteren Markt stehen schon ab 10.30 Uhr zum Bummeln bereit.

Die Parkplätze an der Hans- und Sophie-Scholl-Realschule, dem Elly-Heuss-Gymnasium, am Neuen Rathaus, an der Max-Reger-Halle und am Finanzamt können am Sonntag genutzt werden.