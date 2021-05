Klinikum Nordoberpfalz: Belastung weiter hoch

Die gesunkenen Werte der Inzidenz in unserer Region machen sich auch weiterhin in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz bemerkbar. Derzeit werden in Weiden acht CoVid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt, acht Erkrankte erhalten eine intensivmedizinische Behandlung.

Trotz der sinkenden Anzahl an Corona-Patienten bleibt die Belastung auf den Intensivstationen weiter hoch, hieß es in einer Mitteilung. Besuche in der Steinwaldklinik Erbendorf sind seit einigen Tagen wieder möglich. Und – nachdem die Inzidenzwerte runtergehen – sind die „Helfenden Hände“ der Bundeswehr jetzt nicht mehr für den Klinikverbund im Einsatz. Die Soldatinnen und Soldaten arbeiteten seit Mitte Dezember u.a. im Labor, der Abstrichstelle oder der Notaufnahme. Dafür gibt es ein dickes „Dankeschön“ von den Klinikmitarbeitern.