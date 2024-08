Komödie mit Kultfaktor: «Micha denkt groß»

Der Osten boomt, jedenfalls im Kino. Kurz nach dem Publikumshit «Zwei zu eins» startet mit «Micha denkt groß» der nächste Spielfilm über den Alltag in Ostdeutschland. Eine Komödie mit Kultpotential.

Der Ausgangspunkt der Story ähnelt unzähligen wahren Geschichten: Micha (Charly Hübner) aus dem fiktiven Dorf Klein-Schappleben in Sachsen-Anhalt hat es zu Geld gebracht. Das möchte er gewinnbringend in seinem Heimatort anlegen, mit dem Bau eines Hotels samt luxuriösem Wellness-Center. Doch dem Plan stehen einige Hindernisse im Weg. Da schlägt die Fantasie der Filmschöpfer Purzelbäume. Was sich nicht allein darin zeigt, dass der Osten Deutschlands bei ihnen die atemlose Weite einer Western-Landschaft ausstrahlt.

Das Regie-Duo Lars Jessen und Jan Georg Schütte und dessen Drehbuchmitautoren haben bei tatsächlichen Schrecken angesetzt: den Folgen des Klimawandels. In dem von ihnen erfundenen Klein-Schappleben geht das Grundwasser aus. Ein neuer Brunnen müsste her. Micha möchte ihn gemeinsam mit den Nachbarn bauen. Doch es scheint fraglich, ob das klappt. Verschiedenen Spielarten der menschlichen Dummheit stehen dem Projekt im Weg.

Der erschreckende Hintergrund der Filmerzählung kommt nicht von ungefähr: Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge verfügen zwar derzeit selbst die niederschlagsärmsten Regionen in Deutschland noch über ausreichend Trinkwasser. Doch die Wasserspiegel sinken, das Grundwasser wird immer weniger. Andererseits nehmen der private, der industrielle und der landwirtschaftliche Wasserverbrauch zu. Die Uhr zeigt fünf vor zwölf. Noch ist keine Katastrophe wie die hier gezeigte eingetreten. Aber sie wird immer wahrscheinlicher.