Komplette Zirkusausstattung gestohlen – Anhänger in Waidhaus aufgetaucht

Wie berichtet, ist in Regensburg eine komplette Ausstattung eines Zirkus gestohlen worden. Sie befand sich in fünf Lkw-Aufliegern. Der Gesamtschaden liegt im oberen sechsstelligen Eurobereich.

Zwei der Sattelanhänger sind nun in Waidhaus aufgetaucht. Ein aufmerksamer Bürger meldete am Montag die verdächtigen Anhänger ohne gültige Kennzeichen bei einem Sportgelände in Waidhaus. Der Vorfall hatte sich bereits zwischen Dienstag und Mittwoch (12./13.03.) ereignet. Die Auflieger waren auf einem Parkplatz im Regensburger Stadtnorden abgestellt.

Die Kripo Regensburg ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls.