Kostenfreie Vorträge zum Energiesparen

Wasser ist Leben. Kann man so sagen, weil es ohne absolut nicht geht! Laut der neuesten Statistik werden in Deutschland je Person und pro Tag 128 Liter Wasser verbraucht. Bayern ist eines der wenigen Bundesländer, die noch keine solche Mitfinanzierung der Wasserversorgung haben. Söder will deshalb 2024 den Wassercent einführen, rund 5€ wird’s dann pro Jahr teurer.

Die Hälfte an Wasser sparen ist schon krass, dabei ist es echt nicht aufwändig, bei der Wäschetrommel zum Beispiel: Da gilt Vollladen und Sparprogramm nutzen. Sparprogramme von Waschmaschinen und Spülmaschinen dauern zwar deutlich länger, sparen aber Strom und Wasser gleichzeitig! Und wenn das Ding nix sparen kann, weil es zu alt ist – neu kaufen rechnet sich auf längere Frist gesehen.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Kooperation mit dem VerbraucherService Bayern hält ab dem 14. Juni Kurse für Sie, bei denen allen Fragen rund um das Thema Energie beantwortet werden können. z.B. auch ob es sich lohnt, eine eigene Photovoltaikanlage am Dach zu haben, alle Infos zu Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich oder auch das Energiesparen im Alltag.

Den kostenlosen Link zu den Fragen Kursen gibt’s hier