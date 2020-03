Krankenhaus in Schwandorf gesegnet

Der Neu- und Erweiterungsbau des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf ist jetzt gesegnet worden.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist auf sechs Ebenen ein neuer Krankenhausbau entstanden. Weitere 600 Quadratmeter Altbau wurden zudem umgebaut. Das Krankenhaus bietet jetzt deutlich mehr Patienten Platz. Vor allem in Einzelzimmer wurde investiert. Das verbessert auch die Hygienesituation. Rund 50 Millionen Euro flossen in die Baumaßnahme, der Großteil kommt vom Freistaat. Um den Neubau in Betrieb nehmen zu können, wurden rund hundert neue Mitarbeiter eingestellt.