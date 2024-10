„Krapfenschmaus“-Aktion vom LionsClub Neustadt/Weiden

Mit der „Krapfenschmaus“-Aktion unterstützt der Lions Club Neustadt/WN-Lobkowitz auch dieses Jahr lokale soziale Einrichtungen und bringt gleichzeitig Freude in Unternehmen.

Bis zum 7. November können Unternehmen und Privatpersonen Krapfen bestellen und damit Gutes tun. Der Erlös geht an Donum Vitae Weiden-Neustadt-Tirschenreuth und das Hospiz St. Felix in Neustadt. Die gesamte Organisation wird ehrenamtlich von Lions-Mitgliedern übernommen, und die Bezahlung erfolgt bequem per Rechnung.

So funktioniert es: Unternehmen aus Weiden und dem Landkreis Neustadt/WN können das Bestellformular auf der Webseite der Lions herunterladen. Bestellungen sind bis zum 7. November per E-Mail an krapfen@lions-neustadt-waldnaab.de oder per Fax an 0961/20650327 möglich. Eine Kiste mit 24 Krapfen kostet 38 Euro. Für jeden verkauften Krapfen werden 50 Cent gespendet. Am Montag, den 11. November, werden die frischen Krapfen zwischen 8 und 12 Uhr ausgeliefert.