Kunststoffbrett auf den Herd gelegt

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.03.) wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amberg gerufen. Die Einsatzkräfte entdeckten ein auf einem eingeschalteten Herd abgelegtes Kunststoffbrett das brannte.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, jedoch war zu diesem Zeitpunkt die Rauchentwicklung beträchtlich. Der Wohnungsinhaber konnte bereits zuvor von Nachbarn aus der Wohnung gezogen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte er den aktivierten Rauchmelder nicht wahrgenommen.

Die beiden Nachbarn wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird im niedrigen vierstelligen Bereich beziffert. Den 59-jährigen Wohnungsinhaber erwartet aufgrund seines Fehlverhaltens, welches letztendlich zur Verletzung von Ersthelfern geführt hat, ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.