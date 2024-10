Kupferdiebe nach Fahrzeugpanne in Plößberg gefasst

Ihr Fluchtversuch scheiterte an einer Fahrzeugpanne: Die Polizei hat in Plößberg zwei Kupferdiebe gefasst, die auf einem Friedhof unterwegs gewesen sein sollen.

Eine Fahrzeugpanne ist zwei Kupferdieben in der Oberpfalz zum Verhängnis geworden. In Plößberg im Landkreis Tirschenreuth blieb ihr Auto laut Polizei höchstwahrscheinlich wegen Spritmangel liegen, was letztlich zu ihrer Festnahme führte. Zuvor hatten die beiden Männer aus Tschechien nach Angaben der Polizei an der Leichenhalle des örtlichen Friedhofs ein Fallrohr entwendet und versucht, das Dach eines Nebengebäudes aufzubrechen.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem ihm das verdächtige Fahrzeug mit zwei Insassen aufgefallen war. Die Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und Hundeführer beteiligt waren, führte zunächst zur Festnahme des 30-jährigen Fahrers. Der Mann stand nach Angaben der Ermittler unter Drogen und war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Sein 41-jähriger Beifahrer flüchtete in ein Maisfeld, konnte jedoch wenig später in Brunn bei Tirschenreuth festgenommen werden. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor, weshalb er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Das liegengebliebene Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Während der Ermittlungen wurden weitere Tatorte entdeckt, bei denen Kupferrinnen an verschiedenen Gebäuden beschädigt worden waren. Die Polizei prüft nun, ob die festgenommenen Männer auch hierfür verantwortlich sind. (dpa/lby)