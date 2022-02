Tirschenreuth setzt Zeichen für Zusammenhalt

Zeichen setzen für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das ist wichtig in Coronazeiten. Und genau das macht jetzt der Landkreis Tirschenreuth. Er beteiligt sich an der Aktion der Stadt Weiden „Mit Herz und Verstand gemeinsam durch die Pandemie“.

Banner mit diesem Leitsatz wurden an die Landkreis-Kommunen verteilt, ein Banner findet man vor dem Tirschenreuther Landratsamt. Landrat Roland Grillmeier sieht die Aktion auch als wichtigen Baustein im Umgang mit den Spaziergängen im Landkreis. Er sagte: „Man muss Verständnis haben, dass Menschen einen Weg brauchen gewissen Unmut über Maßnahmen auszudrücken. Wenn Protest, wie in den meisten Fällen, friedlich und geordnet abläuft, muss man dies auch hinnehmen“. Grillmeier möchte sich aber klar von rechten Gruppierungen abgrenzen.