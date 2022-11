Lange Museumsnacht zum Doppeljubiläum

Seit 130 Jahren setzt sich der Heimatverein, vormals Verschönerungsverein, für die Heimatpflege in Grafenwöhr ein. 90 Jahre ist es her, dass vom Verein ein Museum zur Bewahrung des Grafenwöhrer Kulturguts eingerichtet wurde. Das Kultur- und Militärmuseum feiert die beiden Jubiläen mit einer Sonderausstellung von 12.11. bis 12.3.2023 mit dem Fokus auf der Geschichte von Grafenwöhr im 20. Jahrhundert. Eröffnet wird die Ausstellung mit einer langen Museumsnacht am 12.11. ab 19.30 Uhr.

An diesem Abend wird das Museum in buntes Licht getaucht und in allen Museumsräumen warten Aktionen wie Musik, Lesungen, Kunst, Führungen und Kulinarik auf die Besucher. Die Kath. Theatergruppe Grafenwöhr stellt zwei Figuren aus den inszenierten Stadtführungen vor. Kulturjournalist Stefan Voit liest Elvis-Texte von Kevin Coyne und zeigt Elvis-Drucke. Es gibt kurze Führungen durch die Sonderausstellung und Militärabteilung, des Weiteren eine Fotoschau sowie eine Gemäldeschau vom einstigen Unteren Tor. Gitarrist und Sänger Franz Hofmann spielt und singt live bekannte Popsongs. Bei einer Lesung gibt das Museumsteam Kostproben der Grafenwöhrer G‘schichterler mit Anekdoten aus der Historie der Stadt und des Truppenübungsplatzes. Die Mitglieder des Heimatvereins sorgen mit Cocktails und Snacks für kulinarische Momente, die Klöpplerinnen des Heimatvereins zeigen ihr kunsthandwerkliches Können, uvm. Der Eintritt für diesen abwechslungsreichen Abend ist frei.

Das ganze Programm unter www.museum-grafenwoehr.de