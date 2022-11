Autofahrer heizt durch Martinszug-Absperrung

In Windischeschenbach hatte die Feuerwehr am Mittwochabend mehrere Straßen gesperrt wegen des St.-Martin-Umzuges des Kindergartens.

Das passte einem Autofahrer nicht in den Kram. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw über den Gehweg und wollte dann an der Absperrung vorbeifahren. Vorher beleidigte er aber noch einen Feuerwehrmann und bretterte dann mit aufheulendem Motor weiter, so dass der Floriansjünger zur Seite springen musste.

Die alarmierte Polizei bemerkte bei den 58-Jährigen Alkoholgeruch. Der Windischeschenbacher musste dann zur Blutentnahme.