Letzter Tag der Sonderausstellung im Keramikmuseum Weiden

Heute (Dienstag) gibt es in Weiden letztmals die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Offene Schülerwerkstatt – Kunst am Bau“ im Internationalen Keramik-Museum zu besuchen.

Die dort ausgestellten Arbeiten sind im Rahmen eines Schulprojekts des Freundeskreises „Die Keramischen e.V.“ zum 30-jährigen Jubiläum des Museums entstanden. Schülerinnen und Schüler der drei Weidener Gymnasien sowie die Fachhochschule für Gestaltung in Weiden setzten sich mit der Fassade aus keramischen Elementen vom neu errichteten NOC auseinander. In der Ausstellung ist eine Auswahl an umfangreichen Techniken von Keramik, Fotocollage, Modellbau sowie Bildbearbeitungen und Zeichnungen unterschiedlichster Altersstufen zu sehen. Das Keramikmuseum hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.