Schnee-Chaos in der Oberpfalz

Aufgrund des starken Schneefalls hatten die Einsatzkräfte in der Oberpfalz von Freitagfrüh bis Samstagfrüh einiges zu tun. Insgesamt waren 83 Bäume umgestürzt. Die Kreisstraße R16 zwischen Hemau und Kelheim musste aufgrund umgestürzter Bäume komplett gesperrt werden.

Die A93 war wegen eines querstehenden LKW`s zwei Stunden gesperrt. Auf einer Verbindungsstraße bei Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach kam am Abend ein 27-Jähriger mit seinem LKW-Gespann auf das Bankett und geriet ins Schlingern. Anschließend kippte der Anhänger in den Graben am rechten Fahrbahnrand. Der LKW, der erst einige Meter weiter zum Stehen kam, riss dabei die Deichsel des Anhängers aus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt Insgesamt haben sich in der Oberpfalz 84 Unfälle ereignet. Bei zehn Unfällen wurden Personen leicht verletzt.