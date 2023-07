Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 93 im Landkreis Hof tödlich verunglückt.

Er sei am Montagabend etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Hof Ost nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Trotz der Reanimationsversuche sei er noch an der Unfallstelle gestorben. Die A93 in Richtung Süden war rund eine Stunde gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein medizinischer Grund die Ursache für den Unfall. (dpa/lby)