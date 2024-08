Longboard fährt bergauf – Polizei ist stutzig

Bergauf fahren mit 30 km/h, das ist nichts Unnormales. Aber ein Longboard, das ohne Mühe den Berg hochfährt? Das kam einer Polizeistreife in der Oberpfalz komisch vor.

Eine Polizeistreife hat in der Oberpfalz ein Longboard entdeckt, mit dem ein junger Mann mit etwa 30 Kilometern pro Stunde bergauf gefahren ist. Die Beamten stellten in Bad Kötzting (Landkreis Cham) am Sonntagabend fest, dass es sich um ein Longboard mit eingebautem Motor handelte, wie die Polizei mitteilte. Es sei durchaus möglich gewesen, damit knapp 50 km/h zu fahren. Longboards sind meist länger als Skateboards und laufen an den Enden des Bretts spitzer zu.

Verkehrsrechtlich gesehen benötigte der ungefähr 18 Jahre alte Fahrer sogar einen Führerschein der Klasse B, um das umgebaute Longboard fahren zu dürfen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer besitze allerdings gar keinen Führerschein.

Auch hätte das Longboard wegen des Motors offiziell eine Zulassung gebraucht. Natürlich ist das für ein Longboard nicht möglich, erklärte der Sprecher. Der Fahrer müsse sich nun auf mehrere Anzeigen einstellen. Das Longboard wurde von der Polizei beschlagnahmt. (dpa/lby)