Luhe: „Molotow-Cocktail“ in der Einfahrt

Einen heftigen Schreck erlitt am Donnerstag gegen 02 Uhr 15 ein Mann aus Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt/WN.

Der 53-Jährige hatte ruhig in seinem Haus in der Weidener Straße geschlafen, dann beförderte ihn ein Knall aus seinen Träumen. Als der Mann nach draußen ging, um nach dem Rechten zu sehen, entdeckte er in seiner Einfahrt eine zerbrochene Flasche. Im Flaschenhals steckte noch ein angekokeltes Papiertuch. Das Ganze erinnert laut Polizei stark an einen Molotow-Cocktail, zumal von dem Tuch ein Geruch von Waschbenzin oder Desinfektionsmittel ausging. Zum Glück entstand kein Sachschaden. Die Polizei in Neustadt/WN bittet um Hinweise zu dem Fall.