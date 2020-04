Luisenburg: Das Zeltdach steht.

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel fallen wegen Corona in diesem Jahr aus. Doch das spektakuläre Zeltdach wird trotz allem gerade installiert.

Der Grund: Würde es nicht aufgespannt, könnte es zu irreparablen Schäden kommen. Das empfindliche Textil-Dach lagert in den Wintermonaten zusammengefaltet im Zuschauerraum. Allerdings birgt die Lagerung Risiken: durch Feuchtigkeit und Schmutz kann es zu Schimmelbildung und hoher Materialbelastung kommen. Im schlimmsten Fall könnte das Dach dadurch zerstört werden. Also wird das einzigartige Markenzeichen der Festspiele auch heuer wieder verkehrssicher aufgezogen und gründlich gereinigt.