Mann zeigt Polizisten seinen nackten Hintern

Mit nackten Tatsachen hatten es Bundespolizisten am Donnerstag am Bahnhof in Furth im Wald zu tun.

Dort zog ein 61-Jähriger seine Hose herunter und streckte den Polizeibeamten seinen nackten Hintern entgegen. Doch damit nicht genug. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellten, zeigte er ihnen zusätzlich den „Vogel“. Der polizeibekannte und vorbestrafte Chamer muss sich nun wegen Beleidigung verantworten. Da der Mann keine Fahrabsicht nachweisen konnte, erteilten die Bundespolizisten dem 61-Jährigen einen Platzverweis.