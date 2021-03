Unfallserie auf der A93

Auf der A93 bei Pechbrunn ist es am Freitagmittag aufgrund von Graupelschauern mit Sichtweiten von unter 200 Metern zu einer Massenkarambolage gekommen. Kurz nach der Anschlussstelle Pechbrunn verlor ein 27-Jähriger mit seinem Auto, während eines Graupelschauers auf schneebedeckter Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er geriet ins Schleudern und überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Es entstand ein Rückstau und es kam anschließend zu weiteren Auffahrunfälle. Insgesamt waren an der Massenkarambolage 16 Fahrzeuge beteiligt. Neun Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 253.000 Euro. Am Einsatzort waren zwei Rettungshubschrauber, sowie 29 Fahrzeuge zur Rettung der Verletzten eingesetzt. Die Autobahn war für mehrere Stunden total gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Weiden wurde in die Ermittlungen einbezogen. Ein Gutachter wurde angefordert.