meet ME – Püttner versteigert Mitarbeiter

Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Singlebörse, was die Brauerei Püttner in Schlammersdorf gerade macht:

Die Brauerei Püttner stellt jetzt nacheinander ihre Mitarbeiter vor und versteigert sie. Die Mitarbeiter sollen für ein paar Stunden diverse Arbeiten machen. Alles für den guten Zweck.

„meet ME“ heißt die Aktion.





© Foto: Püttner Bräu

Der Juniorchef geht mit gutem Beispiel voran! Er ist die Nummer 1 💪🏻 Für Jeremias Püttner könnt ihr noch bis 10. Mai noch bieten. Danach wird der nächste Mitarbeiter vorgestellt.

Per Nachricht könnt ihr bei Facebook oder Instagram der Brauerei Püttner für Jeremias Püttner bieten 📩 Das ist eure Chance auf 3 Stunden Auszeit für einen guten Zweck ♥️ Das Geld geht an die ILS in Weiden, die davon Stoffe für Mundschutz oder Desinfektionsmittel für Altenheime beispielsweise besorgt.

Eingelöst wird das Ganze nach Absprache 2020. Erst ab Aufhebung der Kontaktsperre natürlich.

