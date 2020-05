Neuzugang bei den Blue Devils Weiden. Luca Endres besetzt in der kommenden Saison eine der beiden Torhüterpositionen.

Der 21-jährige Goalie wechselt vom Ligakonkurrenten Rosenheim in die Oberpfalz. Lobende Worte gab es von Trainer Ken Latta. Er sagte: „Er ist ein junger Torhüter mit sehr viel Talent und ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er wird in Weiden sicher einen weiteren Schritt nach vorne machen“.

Luca Endres wird mit der Rückennummer 70 zwischen den Pfosten stehen.