Mehrere Verstöße gegen Maskenpflicht

Die Verkehrspolizei Hof hat am Samstag bei Kontrollen gleich mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht verzeichnet. Ein Auto mit Rückkehrern der Querdenker-Demonstration in Leipzig fuhr gegen 21 Uhr auf den Autohof in Berg ein.

Einer der Insassen betrat den dortigen Verkaufsraum ohne Maske. Auf Nachfrage der Polizei meinte der 39-Jährige, dass eine Maske nichts bringe. Ein Attest konnte der Mann nicht vorweisen. Auf den Maskenverweigerer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Ebenfalls ohne Maske, dafür mit einem vermeintlichen Attest hielt sich ein weiterer Mitfahrer der Demorückkehrer im Verkaufsraum des Autohofes auf. Wie sich herausstellte, hatte der 37-jährige ein Blanko-Attest aus dem Internet heruntergeladen und seine Daten darauf selbst ergänzt. Den ausstellenden Arzt hatte der Mann nie aufgesucht. Sowohl der 37-Jährige als auch der Arzt müssen sich nun wegen eines Urkundendelikts strafrechtlich verantworten.