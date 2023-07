Duo mit Pistolen löst Polizeieinsatz in Oberpfalz aus

Zwei Männer mit Pistolen haben in der Oberpfalz einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Duo sei mit einer Schreckschusspistole und einer Gasdruckwaffe in Amberg zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehrere Zeugen hatten demnach am Donnerstagabend zudem Schüsse gemeldet, weshalb die Polizei mit zahlreichen, teils schwer bewaffneten Beamten nach den Männern suchte.

Die beiden 37 und 29 Jahre alten Männer wurden demnach wenige Minuten nach den ersten Notrufen widerstandslos festgenommen. Das betrunkene Duo musste die Nacht in einer Zelle zum Ausnüchtern verbringen. Verletzt wurde niemand. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. (dpa/lby)