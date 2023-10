Michldorf: Mufflons attackieren Autos

Randalierende Mufflons haben am Donnerstag und Freitag den Leuchtenberger Ortsteil Michldorf aufgerollt.

Die Horde aus vermutlich vier Wildschafen streifte an beiden Tagen dort frei herum. In der Luher Straße näherten sich die Mufflons dann zwei geparkten Pkw. Da sich allem Anschein nach das männliche Tier im Lack widerspiegelte, ging es auf seinen „Kontrahenten“ los und rammte mit seinem Gehörn mehrfach die Seiten der Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Auffallend war, dass die Mufflons gegenüber Menschen keine Scheu zeigten. Möglicherweise handelt es sich um Gehegetiere. Ein Besitzer meldete sich bis jetzt aber nicht. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Vohenstrauß melden.