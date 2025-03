Milde Temperaturen und viel Sonnenschein in Bayern

Mit Temperaturen im zweistelligen Bereich dürfen die Übergangsjacken wieder ausgepackt werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt Sonne voraus.

Wer draußen Sonne tanken will, kann sich im Freistaat auf die kommenden Tage freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet größtenteils wolkenloses Wetter. Wegen einer Hochdruckzone fließt demnach außerdem zunehmend milde Luft nach Bayern. Das sorgt schon am Mittwoch für überdurchschnittlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit: Zwischen 13 und 17 Grad werden vorhergesagt.

Am Donnerstag gibt es laut DWD trotz einiger Wolken viel Sonnenschein. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag. In der Nacht soll es abkühlen, die Tiefstwerte liegen bei bis zu minus vier Grad. Vereinzelt könne es glatt sein.

Am Freitag werden laut Vorhersage allenfalls Schleierwolken am Himmel zu sehen sein. Es soll erneut sonnig und mild bei Höchstwerten bis zu 18 Grad werden. Am Samstag ändert sich nicht viel, jedoch ziehen im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf. Der DWD sagt schwachen Wind vorher. (dpa/lby)

