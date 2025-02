Sonne und milde Temperaturen zum Wochenende

Es wird wieder etwas wärmer in Bayern. In Richtung Wochenende zeigt sich vermehrt die Sonne. Auch die Temperaturen steigen teils auf frühlingshafte 14 Grad. Nachts kann jedoch Glatteis auftreten.

Die Menschen in Bayern können sich auf etwas mehr Sonne freuen. In Teilen Bayerns sehe es heute schon recht freundlich mit Sonne aus, vor allem der Süden könne sich freuen. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen.

In der kommenden Nacht sollte man aber noch einmal wegen örtlichem Glatteis aufpassen, so der DWD-Mitarbeiter weiter. Vor allem die östlichen Gebiete Bayerns wie Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern seien davon betroffen. Örtlich könne es auch Nebel geben.

Am Freitag werde es dann aber im Tagesverlauf vor allem im Südwesten recht sonnig. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad. Die darauffolgende Nacht ist nach Angaben des Meteorologen wieder geprägt von Glätte durch Reif und überfrierende Nässe.

Am Samstag können sich demnach vor allem die Menschen im Osten Bayerns auf Sonne freuen, die Menschen im Westen müssen sich mehr auf Wolken einstellen. Auch in der Nacht zum Sonntag könne es wieder örtlich Glätte geben. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken dann im gesamten Bundesland ab. (dpa/lby)

