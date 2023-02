Ministerium: Spatenstich für JVA im Juli geplant

Für die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) in Marktredwitz sollen in diesem Sommer die Bauarbeiten beginnen. Ein Spatenstich werde im Juli dieses Jahres angestrebt, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in München am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Der Haushaltsauschuss des Landtags hat den Angaben zufolge am Mittwoch den ersten Teil der Finanzierung im Umfang von 15 Millionen Euro für die neue JVA im Landkreis Wunsiedel abgesegnet. Das Gefängnis soll laut dem CSU-Abgeordneten Martin Schöffel mehr als 360 Plätze umfassen, rund 120 davon für weibliche Gefangene. Zudem sei eine Mutter-Kind-Abteilung geplant.

Die gesamten Baukosten wurden nach Ministeriumsangaben zuletzt auf rund 223 Millionen Euro prognostiziert. Das Ministerium rechnet wegen der «jüngsten Baupreissteigerungen» mit Mehrkosten. Der bayerische Landtag hatte im Dezember 2021 die Freigabe für den Bau der JVA in Oberfranken erteilt. (dpa/lby)