Glück im Unglück hatte eine junge Frau am frühen Freitagnachmittag. Bei Köditz im Landkreis Hof kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin mehrfach.

Schließlich kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde anschließend mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto jedoch entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.