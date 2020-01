Ein eher suboptimales Ende hat das Jahr 2019 für Adam Poldruhak genommen: Beim Auswärtsspiel der Blue Devils Weiden in Selb hat sich der Verteidiger in der Schlussminute bei einem unglücklichen Zusammenprall an der Bande eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Bei weiteren Untersuchungen stellte sich jetzt heraus, dass eine Operation unumgänglich ist. Diese OP wird bereits am kommenden Donnerstag stattfinden. Somit wird Poldruhak für längere Zeit ausfallen.