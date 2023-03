Es ist schon wieder Halbzeit in der diesjährigen Fastenzeit und damit steht auch wieder der Mittefastenmarkt in Weiden an.

Am Sonntag, den 12.03.2023, stehen in der Fußgängerzone über den Issy-les-Moulineaux-Platz durch das Obere Tor in Richtung Altes Rathaus bis zum Schlörplatz wieder unzählige Markstände. Das Ganze in der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die Ladengeschäfte haben an diesem Tag aber nicht geöffnet.