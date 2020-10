Am Ufer des Freizeitsees Rußweiher in Eschenbach, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, ist gestern eine Mörsergranate aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Ein Hobbysucher hatte die Munition mit seinem Metalldetektor entdeckt und ausgegraben.

Als er feststellte, dass es sich um einen Metallgegenstand aus der Zeit des 2. Weltkriegs handelte, informierte er die Polizei. Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde die Fundstelle weiträumig abgesichert und die 5 cm große Mörsergranate zu einer Sammelstelle für Munition und Sprengstoff gebracht, wo diese ordnungsgemäß unbrauchbar gemacht wird. Um auszuschließen, dass sich weitere Mörsergranaten dort befinden, wird eine Spezialfirma den Bereich nochmals absuchen. Die Stadt Eschenbach und die Polizei bitten daher, den Uferbereich des Rußweihers in Eschenbach vorerst nicht zu betreten.