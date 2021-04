Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag im Landkreis Cham mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Auf der Strecke nach Grub in einem Waldstück, kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ein Ersthelfer fand den 55-Jährigen im Straßengraben. Er hatte beim Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten, da er keinen Sturzhelm trug. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.