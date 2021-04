13-Jähriger fährt mit dem Auto der Oma gegen eine Hauswand

Mit dem Auto der Oma ist ein 13-Jähriger in Furth im Wald, im Landkreis Cham, gegen eine Hausmauer gefahren. Der Junge nahm am Donnerstagmittag heimlich den Autoschlüssel seiner Großmutter aus dem abgelegten Schlüsselbund und setzte sich hinters Steuer.

Er startete das Fahrzeug und fuhr mit aufheulendem Motor rückwärts aus der Grundstückseinfahrt in den Garten des Nachbarn und anschließend gegen dessen Wohnhaus. Durch den Lärm wurden die Eltern auf den Unfall aufmerksam. Am Auto, sowie am Haus des Nachbarn entstand erheblicher Sachschaden, der noch durch einen Gutachter beziffert werden muss. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.