Sonnenstand führt zu Unfall

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der B470 bei Kleinkotzenreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ereignet.

Ein amerikanischer Autofahrer geriet bei der Unterführung vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr, wo gerade ein mit vier Personen besetzter Kleintransporter einer Baufirma unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben katapultiert. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann leistete Erste Hilfe. Der Unfallverursacher sowie zwei Insassen des Transporters wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

© Foto: Jürgen Masching | Radio Ramasuri

