„Musik-Pleyer mit Wein-Lese“ mit neuem Programm

„Talk und Texte zu Musik“. Dieser Titelzusatz deutet bereits darauf hin, was die Besucher bei „Musik-Pleyer mit Wein-Lese“ erwartet. Dabei handelt es sich um eine musikalische Lesung des OVIGO Theaters, die in diesem Jahr nach Winklarn, Burgtreswitz und Falkenberg kommen wird.

© Foto: Cora Spalek

Nach sehr erfolgreichen ersten Terminen 2023 und 2024 gibt es nun neue Inhalte mit neuen Texten und neuer Musik. Gelesen werden eigene Texte von Markus Pleyer und Florian Wein sowie Texte bekannter Autoren, die sich um das Thema Musik drehen.

Das OVIGO Theater verspricht einen Mix aus Anekdoten, viel Humor, schönen Erinnerungen und Rätselspaß. Pleyer und Wein haben ein Retro-Pop-Quiz im Gepäck, bei dem die Besucher zum Miträtseln aufgefordert sind. Thematisch dreht sich der Abend um

das eigene Musikerleben im Lauf der Jahre – immer auch im Austausch mit dem Publikum. Zur musikalischen Abrundung spielt das Duo Franziska von Hülst (Gesang) und Florian Klein (Klavier), das bereits letztes Jahr mit Markus Pleyer und Florian Wein bei Lesungen aufgetreten ist. Am Rande der Fußball-Europameisterschaft gaben die Beiden die kultigsten Fußballlieder zum Besten.

Florian Wein und Markus Pleyer lernten sich über ihren Job beim Radio kennen, blieben freundschaftlich verbunden und fanden beim OVIGO Theater auf der Bühne wieder zusammen. Pleyer tritt vor allem in den Dinnern mit Killer oder bei Spamalot auf. Wein war bereits 2012 bei der Entstehung des OVIGO Theaters mit dabei, wurde der 1. Vorsitzende des Vereins und ist seit 2023 der erste hauptamtliche Intendant. Meist wird er bei OVIGO als Regisseur gebraucht (z.B. „Pension Schöller“, „Eine ganz heiße Nummer“, „A Clockwork Orange“, „Spamalot“); er tritt aber auch vereinzelt als Schauspieler auf.

„Musik-Pleyer mit Wein-Lese – Talk und Texte zu Musik“ gibt es 2025 an insgesamt drei Terminen. Am 25. Juli (20 Uhr) kommt die Lesung auf den Marktplatz Winklarn. Am 9. August (20 Uhr) folgt ein Termin im Schloss-Innenhof Burgtreswitz (Gemeinde Moosbach). Beide Lesungen sind als Open Air angedacht. Bei schlechtem Wetter gibt es örtliche Ausweichmöglichkeiten. Ein weiterer Termin folgt am 14. November (19 Uhr) im Kapitelsaal von Burg Falkenberg. Die Tickets kosten 12 € bzw. 6 € (ermäßigt für Schüler und Studenten) und sind über ovigo-theater.de zu bekommen. In der Pause gibt es Snacks und Getränke – unter anderem auch Wein.