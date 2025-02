Mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen

Einbruchserie in der Nordoberpfalz möglicherweise aufgeklärt: Dank einer aufmerksamen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eschenbach konnten jetzt über zehn Personen festgenommen werden, darunter ein 35-jähriger Mann, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Auslöser war ein Einbruch in eine Tankstelle in Freihung am 13. Februar. Ein Zeuge beobachtete die Täter bei der Flucht. Bei einer anschließenden Durchsuchung in Eschenbach wurden mehrere Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an insgesamt 20 Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei sicherte zudem Diebesgut, darunter Zigaretten und Münzgeld. Die Ermittlungen dauern an.

© Foto: PP OPf

Aufgefundenes Diebesgut