Wernberg: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Bereits Anfang Juli war es in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf zu mehreren Einbrüchen gekommen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Der 29-Jährige sitzt bereits seit August 2019 in Untersuchungshaft. Damals war er bei einem Einbruch in Nürnberg auf frischer Tat ertappt worden. Durch intensive Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise, dass der Mann auch für die Einbrüche in Wernberg-Köblitz verantwortlich ist. Damals öffneten Unbekannte gewaltsam Büroräume und Lagerhallen. Sie erbeuteten Gegenstände im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobereichs.

Die Beute transportierten sie mit einem Auto ab, das sie vor Ort entwendet hatten. Gegen den 29-Jährigen wurde zusätzlich ein Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet.