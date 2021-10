Fußgänger von Auto erfasst

Ein Fußgänger ist am Samstagabend in Bad Steben, im Landkreis Hof, von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 73-Jährige war zwischen den Ortsteilen Thierbach und Marxgrün auf der rechten Straßenseite zu Fuß unterwegs.

Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Auto von hinten an und erfasste aus ungeklärter Ursache den Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der 73-Jährige mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt in einen Garten geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Staatsstraße war für drei Stunden komplett gesperrt.