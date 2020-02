Neue Krimiserie: „Der Fichtelgebirgskrimi“ startet heute in den Kinos

Die neue Polizeiserie aus dem Fichtelgebirge erzählt die Geschichte von vier kleinen Satellitenwachen um die Polizeiinspektion Wunsiedel, die sich wegen Rationalisierungsmaßnahmen in ihrer Existenz bedroht sehen.

„Nur die beste Wache bleibt bestehen“ verkündet Polizeipräsident Rath und löst damit einen äußerst kreativen Wettstreit aus, der Polizeiarbeit neu definiert. Die Komödie feierte am Wochenende in Marktredwitz Weltpremiere und kommt zunächst in ausgewählte, regionale Kinos.

Kino-Termine ab 13. Februar 2020:

Cineplanet Tirschenreuth (täglich), Neue Welt Kinocenter Weiden (immer Wochenende), Cineplanet Marktredwitz (täglich), Central Kino Hof (täglich), Cineplex Bayreuth (15.02. 20 Uhr / 16.02. 11 Uhr / 18.02. 20 Uhr), Regina Filmtheater Pegnitz (13.03. 20 Uhr / 15.03. 15 Uhr), weitere sollen folgen.

Voraussichtlich Ende April kommen alle vier Folgen zum Streaming-Dienst von Amazon.

Weitere Infos auch auf: www.derfichtelgebirgskrimi.de