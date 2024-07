Neumarkt: 67-Jährige schwer verletzt

Verhängnisvoller Unfall am Dienstagvormittag in Unterrohrenstadt bei Berg im Kreis Neumarkt.

Eine Frau führte Holzarbeiten an einer Kreissäge neben einem geparkten Anhänger durch. Ein 82-Jähriger übersah offenbar den Hänger und prallte mit seinem Pkw dagegen. Daraufhin drehte sich der Anhänger und traf die 67-Jährige, wodurch die Frau gegen die Kreissäge geschleudert wurde.

Das Unfallopfer kam mit schwersten Armverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 €.