Neunburg vorm Wald: Brand in Lagherhalle

Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Neunburg vorm Wald. Dabei gerieten ein Fahrzeug, einige Granulatpresslinge und mehrere weitere gelagerte Gegenstände in Brand.

Die eingesetzten Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten eine Ausbreitung verhindern. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den entstandenen Rauch bestand nicht. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Löschwasser in den angrenzenden Bach geflossen ist. Die Feuerwehr hat daher eine Schadstoffmessung veranlasst.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar – es wird ermittelt.