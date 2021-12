Regensburg: Busfahrer mit Messer bedroht

Am Freitagabend stieg zwischen 18.30 und 19.00 Uhr ein Fahrgast an der Haltestelle Lilienthalstraße in Regensburg in den Bus der Linie 1 Richtung Prüfening.

Kurz nach Abfahrt des Busses von der Haltestelle bemerkte der Fahrgast, dass er seine Schnapsflasche an der Haltestelle vergessen hatte und forderte den Busfahrer auf, sofort stehen zu bleiben. Da der Busfahrer dem Fahrgast zu verstehen gab, dass ein Stopp erst an der nächsten Haltestelle möglich ist, zückte der angetrunkene Mann ein Messer um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Unter Vorhalt des Messers forderte der Täter den Fahrer abermals zum Anhalten auf. Der Fahrgast flüchtete anschließend aus dem Bus.

Der flüchtige Täter war zwischen 30 und 35 Jahren alt, ca. 1,80m groß, trug eine dunkelgraue Mütze, eine schwarze Jacke und hatte einen Vollbart der zum Teil von einer schwarzen FFP2-Maske verdeckt wurde. Außerdem führte der Täter einen schwarzen Rucksack mit sich.

Laut Aussage des Busfahrers haben mehrere Fahrgäste den Vorfall mitbekommen, die allesamt an der Haltestelle Prüfening ausgestiegen wären. Nachdem der Vorfall erst geraume Zeit später bei der Polizei angezeigt wurde, werden Zeugen der Tat, insbesondere die vom Busfahrer benannten Fahrgäste gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter Tel. 0941/506-2001 zu melden.