Noch keine Spur vom Vermissten

Die Suche nach dem vermissten Otto Pürkner aus Trippach in Weiherhammer geht weiter. Derzeit wird die Polizei dabei mit geländegängigen Fahrzeugen und einer Polizeireiterstaffel aus Nürnberg unterstützt. Zudem ist ein Multicopter im Einsatz.

Das letzte Mal wurde der 74-Jährige am Dienstag um 16 Uhr von seiner Ehefrau am gemeinsamen Wohnanwesen gesehen. Dann fuhr er mit seinem blauen Suzuki Wagon R mit dem amtlichen Kennzeichen NEW-PP 700 weg. Als er bis zum Abend nicht nach Hause kam, verständigte seine Frau die Polizei. Wer Hinweise geben kann, auch zum Fahrzeug, soll sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/WN in Verbindung setzen. (Tel.: 09602/9402-0)