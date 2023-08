Notlandung in Latsch: Gyrokopter nach Motorproblemen schwer beschädigt

Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es zu einer Notlandung eines Gyrokopters auf dem Flugplatz in Latsch bei Weiden.

Der 62-jährige Pilot aus dem Landkreis Kelheim, der bereits einen problemlosen Rundflug mit einem anderen Fluggast hinter sich hatte, stellte in der Startphase mit einer neuen Mitfliegerin Motorprobleme fest. Ein Steigen des Fluggeräts war nicht möglich, weshalb der Start abgebrochen und der Gyrokopter in geringer Höhe notgelandet wurde. Dabei entstanden schwere Beschädigungen am Fluggerät in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der erfahrene Pilot zog sich leichte Kratzwunden am Bein zu, während seine 63-jährige Mitfliegerin aus Mittelfranken unverletzt blieb. Die Polizeiinspektion Weiden und das zuständige Luftfahrtbundesamt wurden informiert und haben die Ermittlungen aufgenommen.