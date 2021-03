Oberpfalz-Festival in Tännesberg kann erneut nicht stattfinden

Der Termin für das 15. Jubiläums-Oberpfalz-Festival in Tännesberg muss leider aufgrund der Pandemie erneut verschoben werden.

Die Enttäuschung bei den Veranstaltern in Tännesberg ist sehr groß, denn man war fest entschlossen, das Festival trotz möglicher Einschränkungen durch Hygienemaßnahmen durchzuführen. „Die Sicherheit der Gäste und Künstler liegt uns sehr am Herzen“, so der Vorsitzende des Fördervereins Volltreffer Fred Eckl.

Neuer Termin ist jetzt der 2. Juli 2022

Nach Verhandlungen mit den Künstlern ist es gelungen, das bisherige Programm komplett zu übernehmen. Mit Kim Wilde, DJ Ötzi, die Vorgruppen Barbari Bavarii, Angiz sowie Comedy Queen Angela Ascher konnte man sich auf den neuen Termin im Jahr 2022 verständigen. Die bereits erworbenen Karten behalten selbstverständlich auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Eine Rückgabemöglichkeit mit Kostenrückerstattung ist bis zum 31.05.2021möglich. Vorsitzender Eckl hofft jedoch, dass alle Oberpfalzfestival-Fans den Förderverein weiterhin unterstützen und die Karten behalten werden.