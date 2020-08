Verstärkte Corona-Kontrollen am Wochenende

Gemeinsam gegen das Corona Virus – Die Polizei in der Oberpfalz verstärkt an diesem Wochenende weiter ihre Präsenz, u.a. an öffentlichen Plätzen, Badeseen und in Grünanlagen.

Die Beamten haben ein Auge darauf, ob die Maskenpflicht eingehalten und der Mindestabstand gewahrt wird. Erfreulicherweise stoßen die Einsatzkräfte laut Polizeipräsidium Oberpfalz immer noch auf großes Verständnis aus der Bevölkerung. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März wurden über 90.000 Kontrollen durchgeführt und fast 5.000 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.