OVIGO kündigt Online-Castings für Zeitreisen an

Das OVIGO Theater lädt Interessierte zu Online-Castings für die sogenannten „Zeitreisen“ ein. Angeboten wird z.B. in diesem Jahr ein sagenhafter Spaziergang zur Burg Murach unter dem Motto „Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans“.

Ganz neu im Programm ist die Führung „Durch den Grenzwald zu den Granitriesen – eine Wanderung zur Burg Schellenberg“. Wer bei so einer Führung im Landkreis Neustadt/WN oder Schwandorf mit dabei sein will, kann am 20. und 21. Januar ab 19 Uhr an einem Casting teilnehmen. Es handelt sich dabei um „Kennenlern-Workshops“ zum gegenseitigen Beschnuppern. Aufgrund des Lockdowns sind die Castings online. Die Proben sollen im Frühling starten. Wer also mit dem OVIGO Theater durch die Zeit reisen will, soll sich melden.

info@ovigo-theater.de oder 0160/96 22 71 48