„painted by Wunschel“ – die Helme der Rennsportstars

© Foto: ls

Sie haben Felix Baumgartner ins All begleitet und sind von Beginn an enger Teil von Vettels Karriere: “Painted by Wunschel” aus Röslau im Landkreis Wunsiedel.

Hans-Jürgen und Dieter Wunschel sind die Geschäftsleiter und haben mit ihrer Firma die Großen abgeholt. “painted by Wunschel” designt, lackiert, veredelt und bemalt die Schutzhelme der Sportfans. Ihre Helme werden weltweit verschickt. Die beiden Wunschel-Brüder haben mit den beiden Abt-Brüdern als junge Kerle schon genau die richtigen Ideen ausgebrütet, Dieter Wunschel von “painted by Wunschel”…

„Da wir alle vier miteinander Motorcross gefahren sind und im Motorcross-Bereich Helme nicht weiß waren, sondern jeder Fahrer individuell ein Design hatte, aber in Automobilrennsport alle mit weißen Helmen rungefahren sind, hab ich dann zu meinem Freund Christian Abt gesagt: Christian, so können wir das nicht machen! So entstand das erste Design und das Hobby wurde zum Geschäftszweig bei uns im Autohaus.“

Der große Erfolg fing dann recht bald schon an..

„1995 sind wir mit RedBull zusammengekommen, wir haben ein deutsches Motorcross Team von Röslau aus geleitet und ich hatte dann die Idee unsere Fahrer mit blau-silbernen Helmen fahren zu lassen und so war die RedBull Blau-Silber Farbe geboren“ , so Dieter Wunschel.

Die großen Marken sind ihr Revier.

„RedBull, Erdinger, Breitling, Cube, Ghost um Marken aus der Region zu nennen, die ganze Welt sucht solche Individualisten und wir hier in Röslau sind dafür spezialisiert und prädestiniert“, weiß Dieter Wunschel.

Dieter und sein Bruder Hans-Jürgen haben den Trend des Helms-Sponsorings losgetreten. Egal ob Motorsport oder Skifahrer, die Kunden sind oft die Berühmtheiten schlechthin und die kommen auch persönlich vorbei: Schnell mal von Monaco nach München düsen nur für einen Helm oder nachts eine Whatsapp schreiben, was noch geändert werden muss – das ist der Tagesablauf der beiden Brüder.

Die besten der Welt fahren mit “painted by Wunschel” mit den Helmen aus Röslau im Landkreis Wunsiedel. Vettel und Co. haben ihr Markenzeichen ganz nah hier bei uns bekommen, an der Grenze der Oberpfalz. (ls)