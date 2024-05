Paketfahrer mit herumfliegenden Paketen

Ein Packerl-Fahrer hat es am Donnerstag in Cham offensichtlich nicht so genau mit der Sicherung seiner Ware genommen.

Allerdings hatte die Polizei ein waches Auge. Der 24-Jährige war gerade dabei, Päckchen auszuliefern, als die Beamten ihn kontrollierten. Sie stellten zahlreiche Pakete fest, die völlig ungesichert waren und sprichwörtlich „herumflogen“. Darunter waren auch Packerl, die Gefahrgutkennzeichnungen trugen. Der Mann wurde deshalb wegen des Verdachts einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.